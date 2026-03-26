Россиянам рассказали о необычном способе экономии холодной воды
Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, как можно сократить расход холодной воды в быту.
«Есть несколько простых способов сократить ее расход. Например, мыть овощи и фрукты не под проточной водой, а в миске. Оставшуюся жидкость можно использовать для полива растений», – отметил общественный деятель в беседе с NEWS.ru.
Он также посоветовал заранее доставать продукты из морозильника вместо того, чтобы лить воду для ускорения разморозки.