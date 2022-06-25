Россиянам рассказали, кто сможет получать вторую пенсию

По достижении 80-летнего возраста россияне могут увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Отделение Пенсионного фонда РФ по Москве и Московской области.

В ПФР уточнили, что спустя месяц после 80-летия размер выплат поднимется вдвое. Однако повышение не коснется инвалидов первой группы и тех граждан, которые получают пособия по случаю потери кормильца.

Помимо этого, россияне от 80 лет могут получать компенсации по уходу за собой. Оформить их не получится только у тех, кто также получает пособие по безработице.

Оформление выплат доступно на сайте Пенсионного фонда, на госуслугах и в клиентской службе фонда.