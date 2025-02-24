Россиянам рассказали, кому положены пять окладов при увольнении

Прокуроры, научные сотрудники и педагогические работники могут рассчитывать на выплату пяти окладов при увольнении. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на гендиректора Профессиональной юридической группы АИД Давида Адамса.

Юрист подчеркнул, что такая компенсация предоставляется в случае выхода на пенсию, отставки, увольнения по состоянию здоровья или установления инвалидности. Важным условием является стаж – получить выплату может только тот сотрудник, который отработал в структуре не менее 10 календарных лет.

«В некоторых случаях работодатель может предложить уволиться по соглашению сторон. В этом случае размер компенсации не ограничен, а стороны могут самостоятельно договориться о выплате дополнительной суммы. Однако на практике подобные условия чаще предлагают только руководящему составу», – уточнил Адамс.

Он также предупредил, что рядовые сотрудники нередко сталкиваются с попытками работодателей уменьшить размер выплат, когда их вынуждают писать заявление об увольнении «по собственному желанию». Это в итоге лишает их права на получение выходного пособия.