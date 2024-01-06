Россиянам рассказали, каких пособий их могут лишить при наличии большого вклада в банке

Когда гражданам назначают социальные пособия, то смотрят на его материальное положение. Среди критериев оценки состояния – величина банковских вкладов россиянина.

Как сказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, размер банковского вклада считают, если назначают единое пособие (выплаты женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности и родителям детей до 17 лет, проходящим по критериям нуждаемости), а также при назначении пособия по малообеспеченности.

Еще банковские депозиты учитывают, когда назначают субсидии на оплату услуг ЖКХ, пишет агентство «ПРАЙМ».

Юрист подчеркнул, что нуждаемость – это главный критерий при назначении большинства пособий. То есть, среднедушевой доход вашей семьи не должен превышать размер прожиточного минимума в регионе. Как следствие, чтобы получить пособие, размер банковского вклада должен быть не больше 10 региональных прожиточных минимумов, а проценты — одного прожиточного минимума. Если данный показатель превышен, то в пособии гражданину откажут.