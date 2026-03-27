news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 27 марта 2026 11:47

Россиянам рассказали, какие «красные флаги» указывают на мошенников

Читайте нас в
Телеграм

Настоящие правоохранители никогда не проводят операции по телефону и не требуют перевода денег на «безопасный счет». О признаках телефонного мошенничества, когда преступники выдают себя за сотрудников МВД, рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко.

«Если сотрудник отказывается от вашего очного визита, насторожитесь. Скажите мошенникам: "Закажите пропуск, я сам подъеду!", "Уточните адрес организации"», – отметил Щербаченко в беседе с NEWS.ru.

Он добавил, что злоумышленники часто используют ультиматумы, запрещают общение с родственниками и пытаются вызвать страх угрозами уголовной ответственности или сообщениями о несчастье с близким человеком.

Еще один сигнал опасности – требования немедленно совершить действия: перевести деньги курьеру, снять все средства с карты или передать личные данные. Щербаченко рекомендует в таких случаях положить трубку и перезвонить на официальные номера Почты России, банка, МВД или ФСБ.

Доцент также подчеркнул, что для защиты от мошенников важно не вступать в диалог с незнакомыми людьми, периодически проверять счета и операции по картам через приложение банка. О противоправных действиях следует сообщать по телефонам 102 и 112.

#телефонные мошенники
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Президент Ирана на русском поблагодарил власти и народ России за поддержку

Чернышенко указал на значение синергии ОЭЗ «Алабуга» и центра «Алабуга Политех»

