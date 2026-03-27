Россиянам рассказали, какие «красные флаги» указывают на мошенников

Настоящие правоохранители никогда не проводят операции по телефону и не требуют перевода денег на «безопасный счет». О признаках телефонного мошенничества, когда преступники выдают себя за сотрудников МВД, рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко.

«Если сотрудник отказывается от вашего очного визита, насторожитесь. Скажите мошенникам: "Закажите пропуск, я сам подъеду!", "Уточните адрес организации"», – отметил Щербаченко в беседе с NEWS.ru.

Он добавил, что злоумышленники часто используют ультиматумы, запрещают общение с родственниками и пытаются вызвать страх угрозами уголовной ответственности или сообщениями о несчастье с близким человеком.

Еще один сигнал опасности – требования немедленно совершить действия: перевести деньги курьеру, снять все средства с карты или передать личные данные. Щербаченко рекомендует в таких случаях положить трубку и перезвонить на официальные номера Почты России, банка, МВД или ФСБ.

Доцент также подчеркнул, что для защиты от мошенников важно не вступать в диалог с незнакомыми людьми, периодически проверять счета и операции по картам через приложение банка. О противоправных действиях следует сообщать по телефонам 102 и 112.