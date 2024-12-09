Россиянам рассказали, как выбрать натуральную елку на Новый год

В преддверии Нового года многие россияне украшают свои дома елками. Часть из них предпочитают устанавливать живую ель. При выборе главного символа праздника следует учитывать ряд рекомендаций.

Во-первых, покупать живую ель следует в официальных торговых точках, чтобы не было сомнений в легальности их реализации и соответствии установленным нормам. Стоит приобретать елку у проверенных продавцов, которые имеют договор с питомниками на их поставку.

Желательно покупать ель в двадцатых числах заключительного месяца года. Приобретение ранее этого срока может негативно отразится на свежести деревья. Это, в свою очередь, может привести к осыпанию иголок до завершения праздников. Также покупать нужно свежую ель, она имеет густую и ароматную хвою, гибкие ветки, а иголки – слегка маслянистые на ощупь. Кроме того, на стволе дерева не должно быть плесени или грибка.

«Чтобы проверить качество дерева, надо ударить его стволом о землю или слегка встряхнуть. Если иголки сильно осыпаются, это указывает на низкое качество», – пишет «Радио 1».

Также можно взять в руку несколько иголок и растереть их. После этого от рук должен исходить хвойный аромат.