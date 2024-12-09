Россиянам рассказали, как выбрать качественный фейерверк

В преддверии наступления Нового года россияне активно закупают пиротехнические изделия, включая фейерверки. При этом такой вид развлечений может представлять опасность для человека. В Роскачестве рассказали, как выбрать безопасный фейерверк.

Во-первых, приобретать пиротехнику следует исключительно в специализированных точках, где продавец может предъявить документы, подтверждающие легальность происхождения данного товара. Также рекомендуется обращать внимание на наличие инструкции на упаковке.



Во-вторых, нужно визуально оценивать внешний вид товара: упаковка с пиротехникой не должна иметь какие-либо повреждения или проколы. Также покупатель может немного потрясти упаковку: если оттуда начнет сыпаться пиротехнический состав, это говорит о том, что изделие повреждено и может быть небезопасным в эксплуатации.



Кроме того, в Роскачестве рекомендуют оценивать не только сам товар, но и продавца, а также торговую точку. Если же при покупке возникли некоторые сомнения, а продавец не в состоянии ответить на вопросы, лучше купить пиротехнику в другом магазине.



В ведомстве напомнили, что запрещено эксплуатировать пиротехнику с истёкшим сроком годности, следами повреждений, а также при отсутствии инструкции и сертификата соответствия.