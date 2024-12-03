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Общество 3 декабря 2024 17:20

Россиянам рассказали, как выбрать качественные мандарины

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С приближением Нового года в России растет спрос на мандарины, которые считаются одним из главных атрибутов праздничного стола. Но к выбору таких фруктов следует подходить ответственно, чтобы они оказались не только вкусными, но и безвредными.

Первое, на что нужно обратить внимание, – это цвет. Мандарины должны быть красно-оранжевыми или оранжевыми и без каких-либо черных или светлых пятен на кожуре. Во-вторых, он не должен быть слишком проминающимся в руках, в противном случае он может быть испорченным.

Кроме того, наличие листков или же их отсутствие не стоит расценивать как показатель их качества или свежести. Данный фактор не влияет на эти критерии.

Выбирать мандарины следует по вкусу и сорту, которые предпочитает потребитель, пишет «Радио 1».

#мандарины
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