Россиянам рассказали, как выбрать цветы к 8 Марта

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Цветы лучше покупать с полузакрытыми бутонами, чтобы букет дольше оставался свежим. Такую рекомендацию дали в пресс-службе Роскачества, пишет RT.

Также важно, чтобы у раскрытых цветов не было пыльцы на тычинках, а бутоны не были желтоватыми, потому что такие цветы уже сильнее не распустятся. Еще лучше проверить свежесть и плотность прилегания чашелистиков к бутону.

Что касается стеблей и листьев, то у свежих цветов они должны быть упругими, мясистыми, без внешних повреждений и пятен. Срез стебля должен быть влажным, светлым и не иметь посторонних запахов.

Также по цветам не должны ползать насекомые, у растений не должно быть следов болезней (например, белый налёт на листьях и нарушение их целостности).

Если цветы хранили на морозе, то лучше поместить их в прохладное место, и только потом перенести в теплое помещение. Как подчеркнули в Роскачестве, цветы должны привыкнуть к новым условиям постепенно, без резких перепадов температур.

До того, как вы поставите цветы в вазу, обрежьте стебли на 2—3 см под струёй воды, удалите нижние листья, чтобы они не попали в воду и не начали гнить. Важно также не ставить несколько разных букетов в одну ёмкость и не смешивать цветы от разных букетов.