Россиянам рассказали, как уберечь лапы животных от реагентов

С наступлением зимы дороги в нашей стране начинают посыпать химическими веществами во избежание образования наледи. Для того, чтобы защитить своих домашних питомцев от негативного воздействия реагентов, необходимо следовать некоторым рекомендациям.

Наиболее простой и эффективный способ уберечь животных от воздействия химических веществ – приобрести для них специальную обувь. Она исключит контакт лап питомца с поверхностью асфальта и убережет четвероного друга.

Кроме того, после каждой прогулки следует тщательно мыть лапы животному. Рекомендуется это делать теплой водой с небольшим содержанием мыла. Это позволит смыть остатки реагентов.

Также не стоит пренебрегать регулярным осмотром конечностей питомца на наличие различных повреждений. При их появлении следует обрабатывать лапы специальными кремами, который создадут преграду между кожей и химическими веществами, пишет «Радио 1».