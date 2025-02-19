Россиянам рассказали, как сэкономить на ЖКУ до 10 тысяч за год

Поддержание сантехники в исправном состоянии, сокращение энергопотребления и внимательная проверка платежных документов помогут снизить расходы на коммунальные услуги. Об этом агентству «Прайм» рассказал начальник департамента права Института экономики, управления и права МГПУ Виталий Матвеев.

Эксперт также отметил, что важно проверить подлинности платежных квитанций, чтобы избежать мошеннических схем.

«Встречаются случаи, когда мошенники помещают в почтовые ящики жильцов поддельные платежки, очень похожие на оригинальные. Соответственно, оплатив поддельную квитанцию, получить свои деньги назад будет затруднительно, если вообще возможно», – предупредил Матвеев.

Он также рекомендовал проверять квитанцию на наличие услуг, которыми в доме не пользуются, например, радиоточки. На все коммунальные услуги необходимо установить приборы учета, при этом важно следить, чтобы их показания были учтены. В противном случае, придется платить по нормативам, а это обычно невыгодно.

Немаловажным фактором экономии эксперт назвал состояние сантехники. Устранение подтеканий позволяет значительно сократить расход воды. Кроме того, использование энергосберегающей техники и экономное потребление электроэнергии также вносят свой вклад в снижение коммунальных платежей.

«Все это в совокупности поможет сберечь 5-10 тысяч рублей в год», – заключил Матвеев.