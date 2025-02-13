Россиянам рассказали, как сэкономить до 5 тыс. рублей на коммунальных услугах

Сократить счета за жилищно-коммунальные услуги можно, если внимательно следить за состоянием сантехники и снизить энергопотребление. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на эксперта в сфере недвижимости, гендиректора УК «ТЕРРА» Юлию Федорову.

«Подтекающий кран или бачок унитаза – настоящие «пожиратели» вашего бюджета. Даже небольшое подтекание крана может привести к потере 24 литров воды в сутки, что за месяц выльется в 720 литров и дополнительные 50 рублей в счете. Если речь идет о горячей воде, потери составят уже более 150 рублей. При сильном подтекании утечка может достигать 144 литров в день, а за месяц – 4 тысяч литров, что добавит к счету более 500 рублей», – отметила эксперт.

Из-за неисправного бачка унитаза в сутки может «убежать» до 2 тысяч литров воды, а за месяц – 60 тысяч литров. Федорова также заметила, что важно установить приборы учета на все коммунальные услуги. Без них придется платить по нормативам с повышающим коэффициентом, а это значительно увеличит расходы

Сэкономить на энергопотреблении можно, заменив все лампы накаливания на светодиодные. По словам эксперта, это сбережет порядка 5 тысяч рублей в год. Сократить счета также поможет выбор техники с классом энергоэффективности не ниже А и оптимизация использования приборов.

«В новостройках с индивидуальными счетчиками отопления вы можете снизить затраты, регулируя температуру в квартире. Например, в период оттепели можно уменьшить подачу тепла, что позволит сэкономить», – добавила Юлия Федорова.

Если владелец временно не проживает в квартире, то он может потребовать перерасчет за коммунальные услуги. Для этого необходимо передать показания счетчиков и обратиться к управляющей компании с документами, подтверждающими отсутствие.