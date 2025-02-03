Россиянам рассказали, как развивается просветительская работа с родителями

Общество «Знание» при поддержке Минпросвещения РФ активно вовлекает в просветительскую и воспитательную деятельность родителей из каждого региона России. Уже более 15 тысяч родителей стали участниками этого процесса. Для них создан конкурс поддержки инициатив школьных родительских комитетов, проводятся образовательные мероприятия и обучающие курсы.

Как сообщает пресс-служба общества «Знание», в рамках проекта Знание.Родители с 14 по 17 февраля в Центре знаний «Машук» состоится образовательная смена «Родители со Знанием». Участниками станут родители, педагоги, советники по воспитанию и руководящий состав школ. На мероприятии пройдет заседание Всероссийского родительского комитета, в нем примут участие директор Российского детско-юношеский центра Александр Кудряшов, Директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко, замгендиректора АНО «Россия - страна возможностей» Оксана Ачкасова и другие спикеры. На смене также обсудят образовательный курс для педагогов по работе с родительским сообществом и презентуют проекты победителей конкурса инициатив родительских сообществ в 2024 году.

Так, в конце 2024 года более 5 тысяч родительских комитетов приняли участие в первом сезоне конкурса инициатив по развитию воспитательного пространства в школах. В этом году победители уже начали реализацию проектов. Например, в прошлом сезоне четыре проекта школьных родительских комитетов Республики Татарстан вошли в число победителей: средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза М.С.Фомина города Менделеевска с проектом «Профнавигационная медиа лаборатория для школьников PROЭфир», Уруссинская гимназия Ютазинского муниципального района с проектом «Растим героев», Тетюшская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза Ханжина Павла Семеновича с проектом «Искусство в объективе», Бурбашская средняя общеобразовательная школа Балтасинского муниципального района с проектом «Бурец. Истоки».

«Мы переходим к новому этапу взаимодействия в образовательном процессе, где ключевую роль начинают играть родители. Они заинтересованы в гармоничном и всестороннем развитии своих детей. Личный пример родителей в воспитании имеет огромное значение. Практика привлечения родителей к школьной жизни через различные проекты и мероприятия становится всё более распространённой. Совместные проекты, особенно во внеурочной деятельности, позволяют расширить образовательные, физические и творческие возможности детей, дополняя стандартные учебные программы. Поэтому приглашаю родительские комитеты всех школ, всех муниципальных образований принимать активное участие в конкурсе», – отметила заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Алсу Асадуллина.

Напомним, что Российское общество «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ ведет прием заявок на второй сезон конкурса инициатив родительских сообществ. В 2025 году планируется наградить в 4 раза больше родительских комитетов, на реализацию их инициатив выделят порядка 700 миллионов рублей. Заявку можно подать на сайте Знание.Родители до 11 марта 2025 года.

Повысить шансы на успех в конкурсе поможет новый онлайн-курс на платформе Знание.Академия — «Родительская инициатива: учимся создавать проекты». Курс поможет родителям создать конкурентоспособный проект: корректно формулировать цели и ожидаемые результаты, сформировать смету расходов, распределить ключевые роли в команде и привлечь ресурсы. Также все родители, желающие глубже понять свою роль в воспитании, развитии и поддержке детей могут присоединиться к онлайн-курсу «Родители и система воспитания: формируем будущее вместе» от Знание.Академия.