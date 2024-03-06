Россиянам рассказали, как проверить себя в списке избирателей на выборах Президента РФ

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Гражданам России рассказали, как проверить, что их включили в список избирателей на выборах Президента РФ.

Как сообщили в ЦИК России, существует два способа – при личном посещениии и дистанционно. Если вы хотите проверить лично, то до 14 марта вам следует прийти в вашу участковую избирательную комиссию и ознакомиться со списком избирателей.

Отмечается, что если вы увидите ошибки в сведениях о вас, то нужно подать письменное заявление, которое рассмотрит участковая комиссия в течение суток, а в дни голосования – в течение 2 часов с момента обращения.

Также можно проверить себя в списках в режиме онлайн. Для этого есть цифровой сервис «Информирование о включении в список на избирательном участке, участке референдума». Он размещен на официальном сайте ЦИК РФ.