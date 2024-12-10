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Общество 10 декабря 2024 17:27

Россиянам рассказали, как продлить срок службы зимней обуви

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В зимний период в больших городах нередко на улицах наблюдается слякоть, вызванная использованием реагентов и соли. Данные вещества негативно влияют на состояние обуви. Чтобы она прослужила дольше необходимо следовать ряду рекомендаций.

Во-первых, сразу после прогулки обувь необходимо очистить от остатков реагентов и грязи. В случае с кожаными ботинками это можно сделать при помощи влажной тряпки. Если же обувь из замши, то лучше использовать щетку.

Во-вторых, после мытья обуви нельзя сразу ставить ее на батарею.

«Ставить её на батарею нельзя, так как она может потерять форму, пересохнуть и покрыться трещинами из-за агрессивного воздействия тепла», – пишет «Радио 1».

Сначала следует ее подсушить при комнатной температуре, а уже потом можно ставить на батарею.

В-третьих, не стоит забывать о важности правильного хранения обуви. Держать её желательно в сухом и проветриваемом помещении.

#обувь
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