Россиянам рассказали, как правильно написать письмо Деду Морозу

В преддверии наступления Нового года многие дети пишут письма Деду Морозу, в которых они просят для себя подарки. Но при написании такого обращении следует учесть ряд рекомендаций.

Во-первых, выбрать вежливый и почтительный тон. Также следует поприветствовать Деда Мороза и представиться, рассказать немного о себе. В частности, автор письма может изложить свой возраст, место проживания, рассказать о хобби и увлечениях, пишет «Радио 1».

При указании желаемого подарка не следует разворачивать большой перечень своих пожеланий. Будет лучше ограничиться чем-то одним, выбрать наиболее заветную мечту и рассказать о ней.

Также следует поздравить Деда Мороза с наступающим праздником, поблагодарить и вежливо попрощаться с ним.