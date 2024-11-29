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Россиянам рассказали, как правильно написать письмо Деду Морозу
В преддверии наступления Нового года многие дети пишут письма Деду Морозу, в которых они просят для себя подарки. Но при написании такого обращении следует учесть ряд рекомендаций.
Во-первых, выбрать вежливый и почтительный тон. Также следует поприветствовать Деда Мороза и представиться, рассказать немного о себе. В частности, автор письма может изложить свой возраст, место проживания, рассказать о хобби и увлечениях, пишет «Радио 1».
При указании желаемого подарка не следует разворачивать большой перечень своих пожеланий. Будет лучше ограничиться чем-то одним, выбрать наиболее заветную мечту и рассказать о ней.
Также следует поздравить Деда Мороза с наступающим праздником, поблагодарить и вежливо попрощаться с ним.
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