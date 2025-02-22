Россиянам рассказали, как получать сразу три пенсии

Россияне, имеющие трудовой стаж в РФ и в странах Европейского экономического союза, могут получать пенсии от нескольких государств одновременно. Об этом РИА Новости рассказал депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

По соглашению о пенсионном обеспечении в ЕАЭС, каждое государство назначает и выплачивает пенсию за периоды работы, в течение которых вносились страховые взносы на его территории. Соглашение основано на принципе пропорциональной ответственности членов союза.

«Если гражданин Российской Федерации официально проработал несколько лет в Белоруссии, потом в России и Казахстане, он вправе получать пенсию сразу от трех государств. В зависимости от периода, когда этот стаж был приобретен, процедуры учета отличаются», – пояснил Никитин.

Он также отметил, что соглашение не предусматривает ограничений по количеству или размеру пенсий, а их выплата не может быть приостановлена или прекращена из-за проживания в другом государстве ЕАЭС. Для получения пенсии необходим стаж работы не менее одного года в стране трудоустройства, а при его недостаточности учитывается трудовая деятельность в других странах союза.

Размер пенсии и перечень необходимых документов определяются законодательством каждой страны ЕАЭС. Никитин посоветовал обращаться с трудными вопросами в Соцфонд России и аналогичные государственные органы в странах Евразийского союза, так как процесс назначения пенсии с учетом соглашения ЕАЭС имеет множество нюансов на практике.