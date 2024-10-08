Россиянам рассказали, как платить меньше за отопление

Установка энергосберегающих окон поможет уменьшить расход тепла на 40–50%. Об этом рассказал эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Также спикер посоветовал установить теплоотражающие экраны за радиаторами отопления.

«Такие экраны помогают направить тепло внутрь помещения, а не на наружные стены, что повышает эффективность работы системы отопления. Это простое решение доступно каждому», — рассказал Бондарь порталу Life.ru.

По словам спикера, одним из основных методов снижения затрат служат индивидуальные счетчики, позволяющие не только отслеживать потребление тепла, но и в случае возникновения такой необходимости снижать его. Но этот способ подойдет далеко не всем, так как не во всех многоквартирных зданиях установлена горизонтальная разводка системы отопления.

Альтернативным вариантом могут стать распределители и вычислители тепла, измеряющие температуру поверхности радиатора. При установке таких распределителей граждане ежемесячно будут платить за отопление по нормативу, но затем управляющая компания должна произвести перерасчет.

Также снизить расходы на ЖКУ позволит установка системы «умного» отопления, которая регулирует подачу тепла, опираясь на уличную температуру.

«В более тёплые дни система снижает мощность отопления, а в холодные — увеличивает», – заключил эксперт.