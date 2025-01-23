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Общество 23 января 2025 19:27

Россиянам рассказали, как не поругаться с соседями во время капремонта

Капитальный ремонт многоквартирного дома может пройти без конфликтов с соседями при правильной коммуникации, сообщили «Радио 1» в пресс-службе Фонда капремонта Московской области.

Как посоветовали сотрудники фонда, во время разговора следует общаться вежливо и позитивно. Именно позитивный настрой поможет установить контакт и снизить напряжение.

Также не следует конфликтовать и при возникновении у соседей временных неудобств лучше спокойно и конструктивно обсудить свои переживания. Всегда следует уважать чужое мнение и личное пространство, подчеркнули в фонде.

Еще можно попытаться найти компромисс. Если соседям мешает шум, то следует договориться с подрядчиками или соседями о более удобном времени для ремонтных работ.

Помимо этого, будьте терпеливыми. Помните, что ремонт – временное явление, а результаты могут остаться надолго.

#капремонт #соседи #ссора #советы
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