Россиянам рассказали, как не поругаться с соседями во время капремонта

Капитальный ремонт многоквартирного дома может пройти без конфликтов с соседями при правильной коммуникации, сообщили «Радио 1» в пресс-службе Фонда капремонта Московской области.

Как посоветовали сотрудники фонда, во время разговора следует общаться вежливо и позитивно. Именно позитивный настрой поможет установить контакт и снизить напряжение.

Также не следует конфликтовать и при возникновении у соседей временных неудобств лучше спокойно и конструктивно обсудить свои переживания. Всегда следует уважать чужое мнение и личное пространство, подчеркнули в фонде.

Еще можно попытаться найти компромисс. Если соседям мешает шум, то следует договориться с подрядчиками или соседями о более удобном времени для ремонтных работ.

Помимо этого, будьте терпеливыми. Помните, что ремонт – временное явление, а результаты могут остаться надолго.