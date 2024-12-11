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Общество 11 декабря 2024 17:52

Россиянам рассказали, как изменится размер налогового вычета на детей

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Со следующего года в РФ изменится порядок налогообложения на некоторые виды доходов физлиц. К примеру, если годовой доход по дивидендам и процентам по вкладам превысит 2,4 млн рублей, то часть дохода, превышающая указанную отметку, будет облагаться 15% ставкой.

Кроме того, с 2025 года вырастет размер вычета на второго ребенка до 2 800 рублей, а на третьего и последующих — до 6 000 рублей. Дополнительный вычет за ребенка с ограниченными возможностями здоровья, находящегося на попечении опекуна, будет повышен до 12 000 рублей.

Также в следующем году граждане смогут получить вычет на сумму 18 000 рублей. Данной услугой смогут воспользоваться сдавшие нормы ГТО и прошедшие диспансеризацию, пишет «Радио 1».

#налоги #налогообложение
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