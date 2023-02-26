Россиянам рассказали, как избавиться от лишней строки расходов в платежках за ЖКХ

Во многих домах в России продолжает действовать коллективная антенна, за которую начисляется абонентская плата. Как убрать из квитанций ненужную строку расходов, рассказал портал «Объясняем.рф».

Для начала жильцам необходимо выяснить, кто обслуживает коллективную антенну. Информацию можно получить в управляющей компании либо ТСЖ. Их сотрудники также помогут правильно оформить заявление.

Собственнику квартиры важно совершить несколько предварительных действий:

• погасить задолженность за оказание услуги телерадиовещания, если она есть;

• оформить заявку;

• дождаться мастера, который отключит жилье от антенны.

Со следующего месяца после отключения услуги строка должна исчезнуть из платежки. Услуга оказывается бесплатно.

«Если вы житель Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Севастополя, то отказаться от радиоточки можно через Российские сети вещания и оповещения. Услуга по отключению платная. Оплата проводится в любом банке или на почте по квитанции, полученной в МФЦ, офисе или на сайте РСВО», — добавили в телеграм-канале портала.

В остальных регионах услуга оказывается местными организациями. Информацию о них тоже предоставляют УК, ТСЖ либо расчетный центр.