Привитым «Спутником V» россиянам разрешили въезд в Эстонию
Гражданам РФ, вакцинированным российским препаратом «Спутник V», разрешается въезд в Эстонию, заявили в посольстве государства в Москве.
Для прививок против Covid-19 в стране в настоящее время используются четыре вакцины: Pfizer, Moderna, Janssen и AstraZeneca.
Однако Департамент здоровья Эстонии ранее принял решение разрешить въезд всем туристам, прошедшим вакцинацию от коронавируса любыми препаратами, официально используемыми в разных странах.
«Эстония признает те вакцины, которые признаны исходной страной», – отметили в ведомстве, добавив, что это решение распространяется и на российскую вакцину «Спутник V».