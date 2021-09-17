Привитым «Спутником V» россиянам разрешили въезд в Эстонию

Гражданам РФ, вакцинированным российским препаратом «Спутник V», разрешается въезд в Эстонию, заявили в посольстве государства в Москве.

Для прививок против Covid-19 в стране в настоящее время используются четыре вакцины: Pfizer, Moderna, Janssen и AstraZeneca.

Однако Департамент здоровья Эстонии ранее принял решение разрешить въезд всем туристам, прошедшим вакцинацию от коронавируса любыми препаратами, официально используемыми в разных странах.

«Эстония признает те вакцины, которые признаны исходной страной», – отметили в ведомстве, добавив, что это решение распространяется и на российскую вакцину «Спутник V».