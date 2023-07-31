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Россиянам предоставят 50% скидку на штрафы за неоплаченный проезд по трассам
С 1 сентября 2024 года штраф за неоплаченный проезд по платным дорогам общего пользования можно оплатить с 50% скидкой. Соответствующий закон подписал сегодня Президент РФ Владимир Путин.
Действие документа касается региональных, межмуниципальных, местных и частных платных дорог или платных участков таких дорог. Скидка будет действовать в течение 20 дней с момента наложения штрафа.
Есть и ряд исключений. К примеру, водителей, не оплативших проезд по федеральным трассам М4, 11, 12 и другим, он не коснется.
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