Россиянам предоставят 50% скидку на штрафы за неоплаченный проезд по трассам

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С 1 сентября 2024 года штраф за неоплаченный проезд по платным дорогам общего пользования можно оплатить с 50% скидкой. Соответствующий закон подписал сегодня Президент РФ Владимир Путин.

Действие документа касается региональных, межмуниципальных, местных и частных платных дорог или платных участков таких дорог. Скидка будет действовать в течение 20 дней с момента наложения штрафа.

Есть и ряд исключений. К примеру, водителей, не оплативших проезд по федеральным трассам М4, 11, 12 и другим, он не коснется.