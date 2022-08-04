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Ру Тат
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Общество
4 августа 2022  08:25

Россиянам посоветовали заменить водительские права до 2025 года

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Срок действия водительских прав, истекающих в этом году, Правительство России продлило до 2025 года. Сделано это для поддержки россиян в непростой экономической ситуации. Однако юристы все же советуют жителям страны не ждать и заменить права раньше этого срока, чтобы избежать огромных очередей в ГИБДД.

«Заменить права придут не только те, у кого их срок действия продлен, но и те, у кого права изначально были до 2025 года. Потому водителям рекомендовали заменить права раньше, чем истечет их срок действия», – пояснила агентству «Прайм» член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Замена прав раньше определенного срока допустима и не несет никаких юридических рисков. Срок их действия при замене будет одинаковым – десять лет без каких-либо продлений.

#водительские права #гибдд
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