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Россиянам показали, как выглядят памятники советским воинам из космоса
Роскосмос поделился интересными кадрами со спутников. На фото запечатлены памятники советским солдатам-освободителям со всего мира. Все их воздвигли после победы в Великой Отечественной войне.
Напомним, одно из таких памятных сооружений – это Памятник советскому солдату-освободителю «Алеша» в Пловдиве. Высота данной скульптуры – 11,5 метров. Она стоит на 6-метровом пьедестале с надписями: «Советская армия бьет врага» и «Народ встречает советских воинов».
Также памятным местом является Площадь Победы в Минске. Там возле монумента горит вечный огонь. Причем его зажгли еще 3 июля 1961 года в память о погибших героях.
Еще памятник Воину-освободителю стоит в Берлине. Там советский воин держит меч и спасённую во время штурма Берлина девочку, которая олицетворяет всех немецких детей.
Кроме того, монумент есть в центре Будапешта. Обелиск высотой 15 метров, увенчанный золотой звездой, украшают надписи на русском и венгерском языках: «Слава советским героям-освободителям».
В Китае тоже есть монумент. Он стоит в Пхеньяне и называется «Освобождение». Главный памятник-обелиск посвящен воинам Красной армии, освободившей Корею в годы Второй мировой войны.
И, наконец, в Казахстане в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев стоят Мемориал Славы, Вечный огонь и памятник генералу Ивану Панфилову.
фото: Роскосмос
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