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Россиянам планируют разрешить передачу пенсионных баллов родителям
Россиянам планируют разрешить передавать свои пенсионные баллы родителям. По данным «Известий», проект закона будет вынесен на обсуждение в Госдуме сегодня, 30 сентября.
В документе указано, что гражданин сможет передать не более двух баллов в течение календарного года — по одному на каждого родителя либо два одному из них. Инициатива позволит увеличить количество баллов у родителей, повысить размер их пенсий и, соответственно, уровень жизни.
В издании напомнили, что в настоящее время для получения страховой пенсии по старости гражданину необходимо не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов. Количество последних напрямую влияет на сумму выплачиваемой пенсии. Если поправки будут приняты, то родители смогут раньше выходить на пенсию и получать выплаты в большем размере.
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