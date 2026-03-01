Россиянам открыли путь из Ирана в Армению

Граждане России могут покинуть Иран через территорию Армении, сообщили в дипломатическом ведомстве РФ в республике. Граница между двумя странами открыта, проход свободный по действующим заграничным или внутренним паспортам.

В российском посольстве уточнили, что предварительных уведомлений не требуется. После пересечения границы рекомендуется следовать в направлении Еревана или Гюмри, откуда есть прямое авиасообщение с городами России.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Иран начал ответную операцию «Правдивое обещание 4», нанеся удары по Израилю, Бахрейну, Кувейту, Катару и ОАЭ, где размещены американские военные базы.