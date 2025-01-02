Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Россиянам, оказавшим услуги мигрантам из реестра контролируемых лиц, будет грозить штраф
В России штрафы в размере от 2 до 500 тысяч рублей будут грозить тем, кто оказывает услуги иностранцам из реестра контролируемых лиц.
Как сообщает ТАСС, с 5 февраля в силу вступает закон, который вводит миграционный режим высылки в отношении мигрантов. Все иностранные граждане указанной категории подлежат включению в реестр контролируемых лиц до их депортации или самостоятельного выезда из России, либо до урегулирования правового положения на территории страны.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников