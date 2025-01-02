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Происшествия 2 января 2025 09:20

Россиянам, оказавшим услуги мигрантам из реестра контролируемых лиц, будет грозить штраф

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В России штрафы в размере от 2 до 500 тысяч рублей будут грозить тем, кто оказывает услуги иностранцам из реестра контролируемых лиц.

Как сообщает ТАСС, с 5 февраля в силу вступает закон, который вводит миграционный режим высылки в отношении мигрантов. Все иностранные граждане указанной категории подлежат включению в реестр контролируемых лиц до их депортации или самостоятельного выезда из России, либо до урегулирования правового положения на территории страны.

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