Россиянам, оказавшим услуги мигрантам из реестра контролируемых лиц, будет грозить штраф

В России штрафы в размере от 2 до 500 тысяч рублей будут грозить тем, кто оказывает услуги иностранцам из реестра контролируемых лиц.

Как сообщает ТАСС, с 5 февраля в силу вступает закон, который вводит миграционный режим высылки в отношении мигрантов. Все иностранные граждане указанной категории подлежат включению в реестр контролируемых лиц до их депортации или самостоятельного выезда из России, либо до урегулирования правового положения на территории страны.