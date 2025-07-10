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Общество 10 июля 2025 09:57

Россиянам объяснили, всегда ли нужно креститься при виде храма

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Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с RT объяснил, нужно ли креститься, когда видишь храм или часовню.

«Крестное знамение — это прежде всего осознанное обращение к Богу, а не механический ритуал», — сказал Иванов.

По его словам, когда верующие осеняют себя крестом перед храмом, то выражают свое почтение. При этом православной традиции нет строгих канонов, обязывающих креститься абсолютно при каждом случае.

«Когда мы учим детей креститься при виде храма, важно объяснять им смысл этого действия. Пусть лучше ребенок перекрестится один раз, но с пониманием, чем десять раз механически», — добавил он.

#православие #Религия #храм
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