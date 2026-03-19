Россиянам объяснили, почему отпуск в мае может быть невыгоден

Отпуск в мае может оказаться финансово невыгодным из-за большого количества праздничных дней, влияющих на расчет отпускных выплат. Об этом сообщила директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

Эксперт пояснила, что отпускные рассчитываются по специальной формуле, и при выборе месяца отдыха можно существенно повлиять на итоговую сумму выплат.

«Не рекомендуется брать отпуск в мае: в этом месяце много праздничных дней, из-за чего средний дневной заработок получается выше отпускных. Если ваша цель – максимизировать выплаты, планируйте отпуск на другие месяцы», – сказала Богданова-Шемраева в беседе с «ТАСС».

По ее словам, наиболее выгодными месяцами для отпуска в 2026 году станут апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь. При этом самым выгодным месяцем назван июль, в котором 23 рабочих дня.