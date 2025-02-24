Россиянам объяснили отсутствие трех выходных на 8 марта

В 2025 году Международный женский день, который традиционно отмечается 8 марта, приходится на субботу. Однако трехдневных выходных в связи с этим не предвидится, рассказала эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова в интервью РИА Новости.

«На Международный женский день длинных выходных в этом году не будет, несмотря на то, что праздничная дата выпала на выходной (суббота). Этот день отдыха перенесен на июнь», – сказала Владимирова.

Перенос выходного дня на пятницу, 13 июня, ранее был утвержден постановлением правительства. Благодаря этому россияне будут отдыхать четыре дня подряд на День России.