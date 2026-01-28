Россиянам объяснили, можно ли оформить однодневный отпуск

Оформить отпуск на один день возможно, однако при согласовании важно учитывать, о каком виде отпуска идет речь и как он вписывается в график. Об этом сообщил заместитель директора по работе с государственными органами Павел Тихонов.

Речь, прежде всего, об ежегодном оплачиваемом отпуске: сотрудник может просить «дробление» на короткие периоды, а один из отрезков отпуска должен быть не менее двух недель.

«Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в календарных днях и в общем случае составляет 28 дней в год, при этом он может делиться на части по соглашению сторон: работник вправе просить отпуск "по дням", а работодатель – согласовать такой формат, при условии что хотя бы один отпуск будет не меньше 14 календарных дней», – пояснил специалист в беседе с RT.

Как отметил Тихонов, на практике ключевым остается соблюдение графика отпусков: он обязателен и для работодателя, и для работника. Если «однодневка» заранее не заложена в график, ее обычно оформляют через согласованное изменение – по заявлению сотрудника и решению компании.

«Еще раз напомним, что отпуск считается именно в календарных днях: один "день отпуска" – это один календарный день, а не "рабочий"», – напомнил он.

Отдельно эксперт обратил внимание, что праздничные нерабочие дни в отпуск не включаются и не оплачиваются, поэтому «назначить» отпуск на такой день нельзя.

«Это означает, что оформить отпуск, например, непосредственно на 8 марта невозможно – такой день не считается отпускным. В то же время, если сотрудник берет один день отпуска на 7 или 9 марта, отпуск оформляется в обычном порядке и его продолжительность не "сдвигается"», – рассказал Тихонов.

Если же сотруднику нужен один день отсутствия, но договориться об оплачиваемом отпуске не удается, альтернативой может стать отпуск без сохранения заработной платы, добавил специалист.

«В общем случае он предоставляется по соглашению сторон, а в отдельных ситуациях работодатель обязан дать до пяти календарных дней – при регистрации брака, рождении ребенка или смерти близкого родственника, до 14 календарных дней в году – работающим пенсионерам по старости, до 60 календарных дней в году – работникам с инвалидностью I, II или III группы, а также в ряде других случаев, прямо предусмотренных законодательством», – заключил эксперт.