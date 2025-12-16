Россиянам объяснили, кто и при каких условиях сможет получить ежегодную семейную выплату

Ежегодная семейная выплата, предполагающая возврат части уплаченного НДФЛ, будет осуществляться с 2026 года работающим родителям, имеющим двух и более детей. Об этом в беседе с RT рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

«Посредством осуществления данной выплаты осуществляется возврат части уплаченного НДФЛ. Считаю ценным тот факт, что ежегодная семейная выплата направлена на обеспечение социальной поддержки наиболее нуждающихся в ней семей: это обеспечивается за счет предоставления помощи именно тем семьям, в которых среднедушевой доход до 1,5 прожиточного минимума на душу населения», – подчеркнул эксперт.

При расчете права на получение выплаты учитывается региональный прожиточный минимум. Именно этот показатель используется при определении допустимого уровня доходов семьи.

Назначением и перечислением средств займутся территориальные органы Социального фонда России. По словам Балынина, заявление можно будет подать дистанционно через портал «Госуслуги» либо при личном обращении в СФР или МФЦ.

«В большинстве случаев никакие документы собирать не потребуется: все поступит по каналам межведомственного взаимодействия», – подчеркнул он.

Для определения права на выплату необходимо рассчитать среднедушевой доход семьи за год, предшествующий году назначения меры поддержки. Суммарный доход всех членов семьи делится на их количество, и полученное значение не должно превышать 1,5 прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания. Кроме того, проводится оценка имущественной обеспеченности – по тем же критериям, что применяются при назначении единого пособия на детей.

Размер выплаты определяется как разница между фактически уплаченным НДФЛ и налогом, рассчитанным по ставке 6%.

«По сути, получаем, что налогоплательщикам-получателям данной семейной выплаты будет возвращаться наибольшая часть уплаченного налога – 7% из 13%», – пояснил Балынин.

Эксперт также обратил внимание, что ежегодная семейная выплата назначается каждому из родителей отдельно и зависит от размера дохода конкретного родителя.

В качестве примера он привел регион, где прожиточный минимум на душу населения в 2025 году составляет 18,2 тыс. рублей. В этом случае 1,5 прожиточного минимума равны 27,3 тыс. рублей. Для семьи из двух взрослых и двух детей суммарный ежемесячный доход родителей в 2025 году не должен превышать 109,2 тыс. рублей, чтобы получить выплату в 2026 году.

Если оба родителя зарабатывают по 54,6 тыс. рублей в месяц, каждый из них сможет вернуть по 45 864 рубля.

«Расчетным путем получаем, что суммарный максимальный размер выплаты к получению на родителей из приведенного примера составляет 91 728 рублей», – резюмировал собеседник RT.