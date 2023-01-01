Россиянам объяснили, кому положена повышенная зарплата в новогодние праздники

Некоторые категории работников должны получить повышенную зарплату за работу в новогодние праздники — с 1 по 8 января. Об этом в беседе с агентством «Прайм» напомнила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

По словам специалиста, всем работникам, смены которых приходятся на это время, полагается двойная оплата труда. При этом повышенная зарплата распространяется не только на государственные праздники 1 и 7 января, но на весь период новогодних каникул. Если на эти дни приходится часть смены сотрудника, то только она будет оплачиваться в двойном размере. По желанию работник может заменить ее на выходной в другой день.

Если человек работает по сменному графику, то доплаты за выходные ему не полагаются — день оценивается как обычная смена. Если же работник дежурит в праздник, он сможет взять отгул в течение десяти следующих дней.

Кроме того, работник должен оформить письменное согласие на работу в праздники. Если такой документ не был подписан, то считается, что человек вышел на работу по своей инициативе и никаких доплат и лишних выходных ему не положено, подчеркнула Лебединская.