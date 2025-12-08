Россиянам объяснили, когда сотрудника могут обязать присутствовать на корпоративе

Если корпоратив проходит в рабочее время и фактически заменяет рабочий процесс, работодатель вправе ожидать присутствия сотрудника. Об этом в беседе с RT рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

«Участие должно быть добровольным, и отказ не должен влечь санкций или каких-либо негативных последствий», – отметила эксперт. Она подчеркнула, что работодатели не имеют права обязать сотрудников посещать корпоративные мероприятия, если это не связано с их трудовыми обязанностями и проводится вне рабочего времени.

По словам Евгении Ганькиной, в любом случае руководство должно уважать личные границы сотрудников. Участие в корпоративе ценится прежде всего как проявление интереса и желания быть частью общей корпоративной культуры, а не как формальная дисциплина.