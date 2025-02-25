Россиянам объяснили, какого числа выгоднее всего увольняться с работы

При увольнении с работы есть ряд нюансов, о которых стоит знать заранее, чтобы получить максимальную компенсацию. О них изданию NEWS.ru рассказал генеральный директор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс.

«Например, выгодно увольняться первого числа следующего месяца, поскольку в этом случае в расчет среднего заработка попадет полный месяц. Также если система премирования на предприятии привязана к кварталу или году, имеет смысл увольняться после окончания этих периодов — тогда премии войдут в расчет среднего заработка и повысят размер выплат за неиспользованный отпуск и выходное пособие», — пояснил эксперт.

Юрист также отметил, что работодатель может предложить увольнение по соглашению сторон. И это позволит договориться о дополнительных выплатах. Однако, чаще всего происходит иначе – рядовые сотрудники сталкиваются с попытками минимизации компенсаций.

«На практике подобные условия чаще предлагают только руководящему составу. Обычные сотрудники в большинстве случаев сталкиваются с попытками работодателей минимизировать выплаты, например, вынуждая их писать заявление «по собственному желанию», что автоматически лишает их права на выходное пособие», —заключил Адамс.