Россиянам объяснили, какие ошибки могут снизить размер будущей пенсии

Ошибки в учете трудового стажа и страховых взносов, а также неучтенные периоды службы в армии или получения пособия по безработице могут привести к снижению размера будущей пенсии. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.

«Трудовой стаж до 2002 года формирует стажевый коэффициент. При наличии 20 лет стажа у женщин и 25 у мужчин применяется коэффициент 0,55. Любые “выпадающие” периоды автоматически снижают базу расчета. Кроме того, не всегда учитываются периоды службы в армии, получения пособия по безработице или обучения», – пояснила Голубева в беседе с РИА Новости.

Эксперт отметила, что после 2002 года ключевым фактором становится уплата страховых взносов работодателем. По ее словам, любые перерывы в отчислениях, неофициальная занятость или ошибки в передаче данных в Социальный фонд могут привести к уменьшению выплат.

Она также указала на возможные потери из-за документальных несоответствий.

«Дополнительные потери могут возникать в том числе из-за формальных несоответствий. Например, если в документах разные фамилии и нет подтверждения их изменения, либо отсутствуют сведения о заработке за периоды, которые учитываются при расчете», – добавила Голубева.

Кроме того, при переезде в регион с более низким районным коэффициентом размер пенсии может снизиться из-за отмены соответствующей надбавки.

Тем, кто сомневается в корректности начислений, эксперт рекомендовала запросить в Социальном фонде России справку о назначенной пенсии.