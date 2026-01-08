Россиянам объяснили, как оплачивается больничный, оформленный в праздники

Праздничные дни включаются в листок нетрудоспособности и оплачиваются наравне с обычными рабочими днями. Об этом рассказала директор по персоналу и организационному развитию Юлия Санина.

Российское законодательство не предусматривает исключений для таких периодов: если болезнь пришлась на праздники, они учитываются при оформлении больничного.

По словам эксперта, никаких особых правил расчета пособия в подобных случаях не существует. «За каждый день, указанный в больничном, работник получает оплату», – отметила она в беседе с RT.

При этом наличие праздничных или выходных дней не влияет на продолжительность самого больничного.

«Листок нетрудоспособности оформляется по календарным дням, длительность нетрудоспособности определяется данными, указанными в нем, и наличие праздничных дней в этом периоде не влияет на его изменение», – заключила она.