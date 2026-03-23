Россиянам объяснили, как изменится размер пенсии при более позднем обращении

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Размер страховой пенсии по старости в России может увеличиться, если гражданин обращается за ее назначением позже установленного срока. Об этом сообщила председатель Социал-демократического союза женщин России, арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова.

По ее словам, при отсрочке оформления пенсии применяются повышающие коэффициенты как к сумме индивидуальных пенсионных коэффициентов, так и к фиксированной выплате.

«При обычном назначении пенсии отсрочка на 12 полных месяцев дает коэффициенты 1,07 к сумме ИПК и 1,056 к фиксированной выплате, а на 24 полных месяца – 1,15 и 1,12 соответственно. Это значит, что прибавка формируется сразу по двум элементам расчета, поэтому итоговый размер будущей ежемесячной выплаты растет заметнее, чем если смотреть только на одну часть пенсии», – пояснила Епифанова в беседе с RT.

Она отметила, что повышающие коэффициенты начинают действовать только при отсрочке не менее чем на один год, а максимальный срок их применения ограничен десятью годами.

«Иными словами, если россиянин откладывает оформление страховой пенсии на 1—2 года после достижения пенсионного возраста, он получает не условный бонус, а предусмотренное законом повышение, которое увеличивает размер будущей пенсии», – заключила эксперт.