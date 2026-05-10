Россиянам объяснили, как бесплатно провести газ на дачный участок
Для бесплатного подключения газа на дачном участке необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.
Депутат напомнил, что в России действует программа социальной газификации, по которой газопровод до границы участка подводится бесплатно. По его словам, гражданам не нужно платить за прокладку трубы по улице, врезку и проект внешнего газопровода, однако расходы на разводку газа по участку, а также покупку котла, плиты и счетчика собственники несут самостоятельно.
«Чтобы участвовать в программе, нужно выполнить четыре обязательных условия. Первое: ваше СНТ или участок должны находиться в границах газифицированного населенного пункта. Второе: участок должен быть зарегистрирован в Росреестре, то есть у вас на руках выписка из ЕГРН. Третье: дом должен быть оформлен именно как жилой, а не как садовый. И четвертое: заявка подается собственником или решением общего собрания СНТ», – отметил Селезнев.
Парламентарий уточнил, что одной из самых распространенных проблем становится статус строения. Если в документах объект указан как садовый дом, подключить его к газу не получится – сначала необходимо перевести его в жилой фонд через местную администрацию.