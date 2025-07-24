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Общество 24 июля 2025 21:12

Психолог рассказала, как найти баланс между самокритикой и принятием себя

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Международный день заботы о себе, который отмечается 24 июля — праздник, направленный на популяризацию любви к себе и здорового образа жизни. В этот день клинический психолог Дарья Сальникова в эфире «Радио 1» рассказала, что настоящая любовь к себе — это не иллюзия или самообман, а принятие себя со всеми достоинствами и недостатками.

По словам специалиста, слово «любовь» происходит от слова «любой», что значит принимать себя и окружающих такими, какие они есть, без попыток переделать. Здоровый человек осознаёт свои слабые и сильные стороны и не стремится к идеалу, а учится использовать недостатки как ресурсы.

Психолог предупредила, что аффирмации и самоубеждения иногда превращаются в когнитивный диссонанс — когда мы говорим себе, что сильны, а на самом деле чувствуем себя уязвимыми. Такой самообман ведёт к эмоциональному выгоранию, ведь настоящая забота о себе требует честности и принятия.

Сальникова призвала находить баланс между стремлением к совершенству и отсутствием действий для улучшения. Она отметила, что истинная любовь к себе — это не вредные привычки вроде перекусов в ночи, а здоровые привычки: полноценный сон, прогулки и правильное питание.

Умение заботиться о себе, по мнению психолога, помогает лучше относиться к окружающим и принимать их любовь и внимание.

#психологи #любовь #Общество
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