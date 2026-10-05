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Экономика 5 октября 2026 00:22

Россиянам назвали условие, при котором не стоит брать кредит

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Россиянам назвали условие, при котором не стоит брать кредит
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Не стоит оформлять кредит, если человек не уверен, что сможет его погасить за счет своего дохода, заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Перед оформлением займа он рекомендовал оценить стабильность собственных доходов, цель кредита и будущую долговую нагрузку.

«Гораздо надежнее исходить из реального дохода, которым вы располагаете сейчас», – отметил эксперт в беседе с News.ru.

По его словам, при принятии решения о займе следует определить среднюю сумму ежемесячных поступлений и сопоставить ее с будущими платежами. Также важно заранее понимать, на что именно понадобятся заемные средства и из какого источника их предстоит возвращать.

«Если задумались о займе или кредите, то вы должны точно знать, зачем вам эти деньги. Также важно заранее предусмотреть, откуда будете возвращать деньги», – сказал Щербаченко.

Кроме того, перед заключением договора необходимо учитывать не только сумму, которую человек получит, но и итоговую стоимость займа. Эксперт посоветовал внимательно изучить условия потребительского кредита и оценить размер процентов, которые придется выплатить.

#кредит #полезная информация
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