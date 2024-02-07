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Экономика 7 февраля 2024 14:06

Россиянам назвали три страны, которые могут полностью заместить бананы из Эквадора

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Индия, Нигерия и Ангола – это те страны, которые смогут полностью заместить бананы из Эквадора. В этих государствах самый большой «свободный» остаток данной продукции и огромный дефицит в торговле с РФ, пишет РИА «Новости».

Ранее Россельхознадзор обеспокоила ситуация с поставками бананов из Эквадора: в них обнаружили муху-горбатку. В итоге министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства попросили остановить сертификацию пяти экспортеров данного фрукта.

Еще в ведомстве сообщили, что Россия начала принимать поставки из Индии, в январе отправили первую партию.

Напомним, согласно статистике ООН, в 2022-м в мире вырастили 135,5 млн тонн бананов. Лидеры производства - Индия, КНР, Индонезия. Эта «тройка» вырастила за год в общей сложности 55,5 млн «банановых» тонн. Также в топ-5 оказались Нигерия (8 млн тонн) и Бразилия (7 млн тонн).

#Россия #экспорт #Эквадор #фрукты
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