news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 5 февраля 2025 18:08

Россиянам назвали три случая, когда можно не платить за ЖКУ

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев назвал три случая, когда платить за «коммуналку» необязательно.

Первый – вам оказали услуги ненадлежащего качества. По словам эксперта, в суды поступает много исков с такими жалобами, особенно о горячем водоснабжении. Если судья посчитает аргументы гражданина важными, то он потребует пересчитать счет-фактуру и даже может назначить компенсацию морального вреда, цитирует спикера «Прайм».

Второй случай — просроченные долги. Исковая давность по большинству платежей в сфере ЖКХ - три года. Однако в большинстве случаев, суд решает, платить или нет.

Также собственник может не оплачивать долги прежних хозяев квартиры. Иногда задолженности «перевешивают» на нового владельца. При таких ситуациях, второму следует пойти в суд. Причем деньги можно вернуть, даже если они уже перечислены управляющей компании, отметил эксперт.

#жку #счета-фактуры #коммунальные платежи
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Дачникам дали три года: как, когда и за что будут изымать бесхозные участки

Дачникам дали три года: как, когда и за что будут изымать бесхозные участки

5 февраля 2025
Удаляющий опухоли робот и реабилитация после рака: как в Татарстане борются с онкологией?

Удаляющий опухоли робот и реабилитация после рака: как в Татарстане борются с онкологией?

4 февраля 2025