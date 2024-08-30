Россиянам назвали топ-10 самых востребованных б/у авто дешевле 1 млн рублей

Ford Focus 2004-11 годов выпуска стал самым востребованным б/у автомобилем среди россиян в сегменте до 1 млн рублей. В среднем такая машина стоит 503 тыс. рублей, сообщает журнал «Авто.ру».

Второе место занял Renault Logan 2004–2015 годов выпуска (далее – г.в.) (421 тыс. рублей), а замкнул тройку лидеров Hyundai Solaris 2010–2014 г. в. (834 тыс. рублей).

Также в топ-5 вошли Ford Focus 2011-15 г. в. (891 тыс.) и Chevrolet Lacetti (513 тыс.). В топ-10 также попали Daewoo Matiz (233 тыс.), Volkswagen Polo 2009-15 г. в. (800 тыс.), Kia Rio 2011-15 г. в. (около 894 тыс.), Chevrolet Lanos (216 тыс.) и Opel Astra 2006-14 г. в. (608 тыс.).

Как отмечают аналитики, более 60% предложений – это машины стоимостью до 1 млн рублей. При этом за эти деньги покупателю предлагается 14-летний авто с пробегом свыше 190 тыс. км.