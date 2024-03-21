Россиянам назвали стоимость отдыха в Турции в июне 2024 года

Фото: © Аделина Шарипова / «Татар-информ»

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) представили таблицу с ценами на отдых в Турции в июне 2024-го. Оценка предоставлена по состоянию на 17 марта текущего года с учетом отдыха вдвоем на 10 дней в формате «все включено».

Из предоставленной таблицы следует, что отдохнуть в недорогом отеле формата «четыре звезды» будет стоить 138 123 рубля. Причем за последний месяц ценник вырос на 1% (25 февраля было 136 931 рубль).

Интересно, что в зависимости от места размещения цены за «четверку» варьируются от 148 423 рублей до 229 632 рублей.

Самый недорогой отдых в отеле «пять звезд» будет стоить 158 934 рубля. За последний месяц стоимость отдыха в приведенном отеле выросла на 1,3% (было 156 906 рублей).

Уточняется, что в зависимости от отеля (его местоположения и прочих параметров) цены в «пяти звездах» варьируются от 192 149 рублей до 1 440 548 рублей.

«Как и в феврале, по-прежнему невозможно заметить никакого единого тренда. Цены на туры в Турцию дальше могут как вырасти (если отель будет удовлетворен ранним бронированием и из-за изменения курса евро к рублю), так и понизиться (если отель захочет большего количества бронирований или из-за того же курса). Судя по тому, что мы видим сейчас, в основном это повышение или понижение будет в рамках 1-7%, но могут быть и отдельные случаи более серьезного «отскока» в ту или иную сторону», - прокомментировали ценовую политику отелей в АТОР.