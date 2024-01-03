Россиянам назвали самые выгодные месяцы для ухода в отпуск в 2024 году

Названы месяцы, в которые выгоднее всего брать отпуск в 2024 году. Топ составлялся по двум критериям — по количеству дней отдыха и возможной выгоде. Результатами поделился портал «Объясняем.РФ», запущенный Правительством России.

По второму критерию, считают эксперты, наиболее удачными для ухода в отпуск станут июль, август и октябрь, в которых 22-23 рабочих дня, «поэтому и денег вам заплатят больше».

Если же работника больше интересует продолжительность отдыха — возможность продлить его, — то ему стоит отдыхать в январе либо мае. В этих месяцах, напротив, самые длинные праздники. Также подойдет июнь, в котором есть один дополнительный выходной.

Также продлить отпуск можно за счет следующих праздничных и выходных дней:

— День защитника Отечества: 23–25 февраля;

— Международный женский день: 8–10 марта;

— День России: 12 июня;

— День народного единства: 3–4 ноября.