Россиянам назвали пять способов сэкономить на оплате ЖКУ: все связаны с водой

Сэкономить на оплате ЖКУ можно, если сократить расход воды. Для этого можно использовать однорычажные смесители, советует общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, чьи слова приводит NEWS.ru.

Также меньше воды утечет, если закрывать кран во время чистки зубов, намыливания рук, принятия душа или мытья посуды. По подсчетам эксперта, такие действия сэкономят десятки литров в день.

Еще один способ сэкономить воду – принимать душ вместо ванны. Такой переход поможет сэкономить от 105 до 125 литров от одной водной процедуры, считает Бондарь.

Также можно приобрести посудомойку для экономии на счетах за ЖКУ. Такая машина, по словам эксперта, будет расходовать на 43, а то и на 90 литров воды меньше, чем при ручной мойке. Главное — загружать ее полностью, как, впрочем, и стиралку, рекомендовал он.

Пятый способ экономии воды – установка счетчиков. Такие устройства помогут не только увидеть объемы потраченной воды, но и вовремя заметить утечки, резюмировал Бондарь.