Россиянам назвали продукты, которыми нельзя кормить домашних животных

Система пищеварения людей отличается от кошек и собак. Кошки — это хищники, собаки — факультативные хищники, а люди – скорее всеядные. Об этом заявила доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко, чьи слова приводит портал «Время Н».

Именно поэтому она советует не смешивать готовые корма с едой со стола при кормлении своих «четвероногих друзей». Так, салат с растительным маслом будет и для кошки, и для собаки очень жирным. Еще плохо кормить питомцев луком или чесноком, которые являются ядом для животных.

Специалист подчеркнула, что кормление собак и кошек соленой домашней еды спровоцирует мочекаменную болезнь у питомца.