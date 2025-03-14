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Общество 14 марта 2025 22:39

Россиянам назвали продукты, которыми нельзя кормить домашних животных

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Система пищеварения людей отличается от кошек и собак. Кошки — это хищники, собаки — факультативные хищники, а люди – скорее всеядные. Об этом заявила доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко, чьи слова приводит портал «Время Н».

Именно поэтому она советует не смешивать готовые корма с едой со стола при кормлении своих «четвероногих друзей». Так, салат с растительным маслом будет и для кошки, и для собаки очень жирным. Еще плохо кормить питомцев луком или чесноком, которые являются ядом для животных.

Специалист подчеркнула, что кормление собак и кошек соленой домашней еды спровоцирует мочекаменную болезнь у питомца.

#кошки #собаки #еда #полезная информация
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