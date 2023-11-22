Россиянам назвали поводы для невозврата денег с банковского депозита

Если ваши счета арестованы, то это является одним из оснований для банка отказаться выдать вам деньги с депозита. Как уточнил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников, судебные приставы имеют право арестовывать любые банковские счета граждан, пишет «ПРАЙМ».

Также депозитные средства вам не вернут, если вы попытаетесь снять деньги по недействительному паспорту. Так, по закону россияне должны менять документ, удостоверяющий личность, в 20 и 45 лет. Если этого не сделать вовремя, то паспорт признают недействительным. В этом случае банк выдаст деньги, когда вы получите новый документ.

Еще один повод отказать в выдаче - подозрения в отмывании денег. По закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банк может не выдать клиенту деньги, пока человек не подтвердит законность их получения. Однако проверяют данный нюанс только, если сумма сбережений более 600 тысяч рублей.

Уточняется, что критерии, по которым банк может заподозрить вас в «отмывании денег», прописаны в самом законе, но они очень размыты, так что подойти сюда может любой, рассказывает эксперт.

Чтобы подтвердить доход, покажите банку справку 2НДФЛ, договор купли-продажи недвижимости или другие договоры, подтверждающие законность получения денег. Также подойдут выписки из другого банка, если вы переводили деньги со счетов.